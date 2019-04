Schwarzenau vor 2 Stunden

Nächster Schritt in Richtung Dorferneuerung

Ein weiterer Schritt in Richtung Dorferneuerung ist getan. Drei Arbeitskreise beschäftigen sich in Schwarzenau seit Herbst intensiv mit den Themen "Lebensqualität, Naherholung und Kultur", "Straßen und Verkehr" sowie "Treffpunkte". Weitere Ideen wurden auf einem Seminar in Klosterlangheim erarbeitet. Evi Mohr vom Schweinfurter Planungsbüro Schlicht-Lamprecht hatte die Ergebnisse der Sitzungsprotokolle auf einem Ortsplan zusammengefasst und wies auf Leerstände, Baulücken und Potenzial an einzelnen Objekten im Ortskern hin.