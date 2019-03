Nadelflut für treue Mitglieder

Bei der Generalversammlung des TV Dettelbach wurde es eng im Saal des Gasthaus Engel, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verein hatte viele langjährige Mitglieder zur Ehrung eingeladen. Doch einige waren durch Krankheit oder Urlaubsreisen verhindert.

Vorsitzender Andrei Volf eröffnete die Versammlung. Die Geehrten wurden je nach Mitgliedsjahren mit der silbernen oder goldenen Ehrennadel des Turnvereins, Urkunde oder Ehrenurkunde und Mitglieder mit 40 Jahren und mehr Vereinszugehörigkeit, zusätzlich mit Urkunden und Ehrennadeln des Bayerischen Landessportverbandes ausgezeichnet.

Für 25 Jahre: Thorsten Döring , Holger Laurus und Christine Paulus. Für 30 Jahre: Kathrin Schätzle, Klaus und Bernd Olszowi und Markus Weidt. Für 35 Jahre: Michael Dill, Ludwig Frebert, Christine Richter, Manfred Berge und Jürgen Knorr. Für 40 Jahre: Wolfgang Hering, Michael Kunz, Roland Meyer, Günther Paulus, Heidi Schellenberger, Gerlinde Apfelbacher, Klaus Dinter, Christine Horn und Wolfgang Knauer. Für 45 Jahre: Renate Plannasch, Gerhard Schneider und Rainer Keller. Für 50 Jahre: Karl Reinbott und Dieter Schöneberger. Für 55 Jahre: Michael Heinrich und Walter Schmitt. Für 60 Jahre: Hubert Graber und Klaus Ludwig.

Der Vorstand bedankte sich für so viel langjährige Treue und merkte an, dass gerade die Mitglieder mit 55 und 60 Jahren Vereinszugehörigkeit, länger dem Verein angehören als der Vorstand alt ist.

Im Jahresbericht zeigte Andrei Volf auf, dass die Mitgliederzahlen mit 628 aktiven Mitgliedern konstant bleiben. Der Verein freut sich über eher steigende Mitgliederzahlen. Was die in Deutschland viel diskutierte Frauenquote betrifft, hat der Verein mit 51 Prozent männlichen und 49 Prozent weiblichen Mitgliedern keine Probleme.

Die Abteilungsleiter, Kassier und Schriftführer (Benedikt Altenhöfer) trugen ihre Jahresberichte vor und sprachen von abteilungsabhängigen guten bis sehr guten Mitgliederzahlen, freuen sich aber auch über mehr Mitglieder, wie gerade Tennis oder Taekwondo.

Die beiden mitgliederstärksten Abteilungen Handball und Tischtennis, können auf eine große Anzahl an Mannschaften in unterschiedlichen Klassen und Siege zurückblicken.

Die Wahlen waren schnell erledigt, worüber sich der Wahlausschussvorsitzende Albert Krissmer sehr freute. Vor zwei Jahren musste hierfür eine außerordentliche Generalversammlung angesetzt werden. Alle Ämter wurden einstimmig besetzt.

Lediglich an zwei Positionen gab es Veränderungen. So schied Sabine Zischler nach sechs Jahren als Kassierin aus und bleibt dem Verein in der Abteilung von Evi Meyer als Trainerin erhalten. Der Vorstand bedankte sich für ihre Arbeit all die Jahre und wünschte ihrem Nachfolger viel Spaß im neuen Amt. Ihr Nachfolger wurde wie geplant Stefan Sattes. Der Posten des Vertreters für die Aktiven, ging von Hans-Peter Burger an Bernward Unger über. So setzt sich der Verein in der Führung wie folgt zusammen:

Vorsitzender Andrei Volf, Stellvertreter Arno Reimer, Kassier Stefan Sattes, Schriftführer Benedikt Altenhöfer, Vertreter der Passiven Roland Meyer, Vertreter der Aktiven Bernward Unger, Medienbeauftragter Markus Weidt. Die jeweiligen Abteilungsleiter werden in den Abteilungen gewählt und in der Generalversammlung nur bestätigt.