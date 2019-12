Stadelschwarzach vor 29 Minuten

Nachwuchs begeistert beim Stadelschwarzacher Adventskonzert

Viel weihnachtliche Blasmusik-Vorfreude, verfeinert mit Orgelmusik, gab es beim Stadelschwarzacher Adventskonzert in der St. Bartholomäuskirche. Das schreibt die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung. Seit mehr als zwanzig Jahren gilt das Konzert als feste Größe im Dorfleben. Die Blaskapelle Stadelschwarzach eröffnete unter Dirigent Martin Stöckinger mit einem Lobgesang von Franz Witz. Fabian Weiß zeigte sein Können an der Solo-Posaune mit dem Klassiker "Wonderful Tonight" von Eric Clapton.