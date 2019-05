Nachtwächter- und Türmer-Treffen

Noch bis Sonntag, 2. Juni, findet in Prichsenstadt das Europäische Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen statt. 94 Nachtwächter und Türmer aus sechs Ländern haben ihre Teilnahme zugesagt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Höhepunkt des Zunfttreffens ist die Aufnahme neuer Mitglieder in die europäische Zunft durch dessen Oberhaupt, Nachtwächter Johannes Thier aus Bad Bentheim. Termin, bei dem Jedermann willkommen ist, ist an diesem Freitag, 31. Mai, 14 Uhr in der TSV Halle in Prichsenstadt. Die Ehre der Zunftmitgliedschaft wird neben Martin Assel aus Prichsenstadt einem deutschen und dänischen Nachtwächter gewährt.

Zum weiteren Programm gehören ein Aufmarsch mit Musik am Samstag, 14.30 Uhr, in der Altstadt, wobei sich Nachtwächter und Türmer präsentieren. Mit einem ökumenischen Gottesdienst und der Weitergabe der Standarte der Zunft an den nächsten Gastgeber geht das Treffen zu Ende.

Die Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft wurde 1987 im dänischen Ebeltoft gegründet. In der Zunft sind derzeit 168 Nachtwächter und Türmer aus zehn europäischen Ländern vereinigt, die in 63 Orten ihren Dienst gemäß alter Tradition verrichten, wie sie in den Regeln der jeweiligen Ortsarchive festgehalten sind. Um die Zunftmitgliedschaft bewerben sich immer die Orte, in denen ein Nachtwächter oder Türmer diesen Dienst verrichtet. Sie standen immer im Dienste ihrer Magistrate, den heutigen Bürgermeistern. Hat ein Ort es geschafft, die Aufnahmekriterien zu erfüllen, kann der jeweilige Wächter als persönliches Mitglied aufgenommen werden.