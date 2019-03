Nachtrag für Generalsanierung des Fachzentrums genehmigt

Eine Hochbauvorlage für die Generalsanierung des Lehr-, Versuchs-, und Fachzentrums Schwarzenau hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags genehmigt.

Dies teilten die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker und der Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium, Gerhard Eck, (beide CSU) sowie Volkmar Halbleib, SPD-Landtagsabgeordneter für die Region Mainfranken mit.

Bei der bewilligten Hochbauvorlage handelt es sich um eine Nachtragsumme in Höhe von 1,38 Millionen Euro zu den bereits genehmigten Kosten des ersten Bauabschnitts. Ursprünglich eingeplant waren für die Generalsanierung der wichtigen Einrichtung im Landkreis Kitzingen insgesamt 6,1 Millionen Euro. Die Gesamtkosten des 1. Bauabschnitts steigen damit auf 7,48 Millionen Euro. Die Mehrkosten resultieren hauptsächlich aus konjunkturbedingten Lohn- und Materialpreissteigerungen und zu einem kleinen Teil aus baulichen Änderungen.

„Das Geld ist gut angelegt, denn das LVFZ Schwarzenau hat bayernweit eine Schlüsselfunktion für die Landwirtschaft“, so Becker und Eck. Beide setzen sich intensiv für den traditionsreichen Standort im östlichen Unterfranken ein und dankten insbesondere auch dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Dr. Otto Hünnerkopf für seine jahrelange Unterstützung. Bereits seit 1952 ist die Lehr- und Versuchsanstalt. in Schwarzenau angesiedelt.

Auch Halbleib begrüßt, dass mit der Entscheidung nicht nur den gestiegenen Baukosten Rechnung getragen wird, sondern auch die Sanierung erfolgreich zu Ende gebracht werden kann. „Gerade für eine Region wie Kitzingen“, so der Landtagsabgeordnete, „ist ein modernes Fachzentrum ein wichtiger Baustein zur Sicherung der überbetrieblichen Berufsaus- und Weiterbildung für Landwirte und damit für die Stärkung des ländlichen Raums."

Das Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum (LVFZ) für Schweinehaltung Schwarzenau ist eine staatliche Einrichtung für die überbetriebliche Berufsausbildung und Weiterbildung der Landwirte und Beratungskräfte im Bereich der Schweineerzeugung. In Zusammenarbeit mit den Instituten der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft wird zudem in modernen Versuchsanlagen praxisorientiert in den Bereichen Fütterung, Haltung und Zucht von Schweinen geforscht. Dabei geht es um die ideale Kombination von besten Arbeitsabläufen, Lebensmittelsicherheit und Tierwohl. Die Ergebnisse kommen den Betrieben im Freistaat zu gute.