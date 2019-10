Nacht des Weines mit abendlicher Führung durch Dettelbach

Vor der Zeitumstellung am Samstag, 26. Oktober, findet in Dettelbach die Nacht des Weines statt. Unter dem Motto "Lange Schatten erzählen in dunkler Nacht" führt das Gästeführer-Trio Gudrun Kosch, Gerti Höfling und Alice Schiller in der Dämmerung durch das mittelalterliche Städtchen. Der Spaziergang dauert von 19.30 bis etwa 21 Uhr, Treffpunkt ist am Faltertor, Neuseser Straße. An ungewöhnlichen Orten schenkt das Trio laut einer Ankündigung zudem "reinen Wein" ein und entführt in die Welt der Sinne. Die Kosten betragen zwölf Euro inklusive Wein und Wasser. Anmeldung und weitere Infos unter Tel.: (09324) 982826 oder Tel.: (09324) 2687.