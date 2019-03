Nacht der Toleranz: Warum Vielfalt ein Geschenk ist

Travestie, Akrobatik, Kabarett und Gesang - Varieté for Charity: Die Nacht der Toleranz in der Wiesentheider Steigerwaldhalle bot wieder einmal beste Unterhaltung. Sie war aber auch ein klares Bekenntnis zu einem Geschenk: der Vielfalt der Menschheit. Jeder Mensch ist ein Individuum, dessen Talente und Eigenschaften man sich erschließen kann, am besten mit Toleranz, Wertschätzung und Anerkennung. Die gab es vom Publikum reichlich.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind im Circusverein Neumarkt. Dass sie riesigen Spaß an der Circuskunst haben, bewiesen sie mehrfach auf der Bühne, nicht nur mit der "Greatest Show" der Dominos zum Auftakt. Faszinierende Akrobatik, Pyramiden, Salti, fliegende Keulen, Diabolos, Bälle und Menschen. Das funktioniert nur mit Harmonie, perfektem Zusammenspiel der Partner und mit unendlichem Vertrauen und natürlich Können.

"Sie singt live, da müsst Ihr durch." Moderatorin Mechthild Lavette

Kunst und Können, das steht auch für Mechthild Lavette und Maria Crohn, die in immer wieder neuen berauschenden Kleidern die Bühne betraten und mit kleinen bis großen eindeutig-zweideutigen Anzüglichkeiten und einem gehörigen Schuss Selbstironie ("Sie singt live, da müsst Ihr durch" oder "Sie moderiert das, und wer sich das anschaut, muss tolerant sein") das Publikum begeisterten. Um flotte Sprüche waren beide nie verlegen, was auch die Bühnenarbeiter mehrmals zu spüren bekamen.

Gastgeberin Mechthild Lavette bewies sich mehrmals als Sängerin, die es verstand, ihr Anliegen und das der Show in Songtexte zu verpacken, so zum Beispiel mit "Egal was andere sagen", "So war mein Leben" und mit dem Dank an "Family and Friends", dann schon als Veranstalter Thomas Sauerbrey.

Apropos Stimmen: Mit ihrem Sopran beeindruckte Leonie Neubert aus Fürth wie im Vorjahr erneut das Wiesentheider Publikum bei Varieté for Charity mit klassischen Stücken, aber auch mit dem Schlager Rote Rosen. Die stark sehbehinderte Sängerin hatte schon 2011 bei der Fernsehshow Supertalent überzeugt.

Nicht nur wegen seines Affen Charly überzeugte Bauchredner Frank Lorenz. Nadine und Sebastian werden den Auftritt nie vergessen, denn Charly wollte statt roter Rosen für sie Bananen regnen lassen, wenn sie mit ihm zusammen wäre und dafür ihren Mann verlassen würde. Charly war nur zweiter Sieger. Wer vorne sitzt, hat selbst Schuld. Das wissen nun auch Nicole und Lars, die sich der Bauchredner auf die Bühne holte und mit seinen Stimmen "Alle meine Entchen" singen ließ.

Jonglage, Breakdance und gute Musik

Genial auch die Jonglage mit Bällen und die Vorführung mit den LED-Stäben von Donial, die Breakdance- und die Diabolo-Nummer von Mr. Wow, die Handstandakrobatik von Andalousi oder der musikalische Auftritt von Fabjules mit Fabian Scheuerlein. Der tritt seit 2011 gemeinsam mit Julian Pecher – Supertalent-Finalist 2010 – als Duo auf und spielte einen Cover-Mix aus den Hits, begleitet von Akustik-Gitarre, Akkordeon und Mundharmonika. In Wiesentheid war Maria Crohn beim Song "Ham kummst" mit von der Partie, schließlich kennt sie sich mit Scheidungen aus, war sie doch nach eigenem Bekunden schon mehrmals der Grund dafür.

Natürlich durfte auch Bürgermeister Werner Knaier zu Mechthild Lavette und Maria Crohn auf die Bühne, ebenso Yvonne Berthel, die für die Wiesentheider Jugend zuständig ist. Denn dieser fließt der Erlös der Tombola zu.