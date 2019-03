Nacht der Metalle im Armin-Knab-Gymnasium

Die Gießereitechnik- und Metallverarbeitungsgruppe am Kitzinger Armin-Knab-Gymnasium (AKG), auch als Gituma bekannt, feiert in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen. Bei der zweiten Nacht der Metalle, am 28. März, wird dies gefeiert. Dort präsentieren nicht nur die Schüler des Schülerlabors ihr Können und Wissen, es sind auch weitere Lehrer des AKGs, Lehrer und Schüler der Realschule Kitzingen, Lehramtsstudenten sowie ein Ausbilder von Frankenguss an der Nacht der Metalle als Akteure beteiligt.

Ab 19 Uhr werden an über 20 verschiedenen Stationen den ganzen Abend Vorführungen, Mitmachaktionen oder Workshops rund um das Thema Metalle angeboten Die Veranstaltung findet im Schulgebäude des Armin-Knab-Gymnasiums statt und endet um 22 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.