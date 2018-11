Den meisten Besuchern und auch den Mädchen, die bei den Vorbereitungen zur ersten „Nacht der Lichter mit Gesängen aus Taizé“ an der Mädchenrealschule in Volkach halfen, waren die Lieder und diese „andere“ Form zu beten noch nicht bekannt. Doch sie ließen sich auf diesen Abend ein und so kamen ca. 40 Besucher im Klassenzhimmer der 9b zusammen, die beteten, kurzen Texten aus der Bibel lauschten und sich auf mehrere Minuten in völliger Stille einließen teilt die Schule mit. „Ich kannte die Lieder zwar nicht, aber es war nicht schwer mitzusingen, obwohl in verschiedenen Sprachen gesungen wird – es klang wirklich total schön und die Kerzen schufen eine echt angenehme Stimmung“, resümierten mehrere Schülerinnen. Eine Mutter meinte: „Die Stille ist gar nicht so leicht auszuhalten, aber es tut auch gut, einfach einmal zu schweigen. Man kann bei sich bleiben, ist in Ruhe und kann ganz persönlich beten und das, obwohl viele andere Menschen um einen sind.“ „Und dadurch, dass alle schweigen, fühlt man sich wiederum miteinander verbunden“, empfindet eine der Lehrerinnen, die dabei war. Nach dem Gebet bestand die Möglichkeit bei Tee und Brot noch zu verweilen und den Abend in Gesprächen miteinander ausklingen zu lassen.