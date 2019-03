Nachruf: Winzerin mit Leib und Seele

Paulina Braun (geborene Neubert) aus Nordheim ist mit 95 Jahren gestorben. Die zweitälteste Bürgerin der Winzergemeinde zeigte bis zuletzt großes Interesse an der Orts- und Weltpolitik. Bis zum 93. Lebensjahr hat sich Paulina Braun selbst versorgt, das Lesen ohne Brille war für sie nahezu Selbstverständlichkeit. Die Tochter des Winzerehepaares Otto und Cäcilia Neubert zeigte schon in frühen Jugendjahren großes Interesse am Weinbau, der sie auch ein Leben lang begleitete. Zusammen mit Ehemann Emil Braun, der 2003 verstarb, führte die Winzerin mit Leib und Seele nicht nur einen Weinbaubetrieb sondern leitete über 20 Jahre lang im Team zusätzlich eine Obst- und Gemüseannahmestelle in Nordheim. Neben der so geliebten Weinbergsarbeit galt ihr Hauptaugenmerk der Fürsorge um ihre Familie. Um die Verstorbene trauern die Söhne Ernst, Klaus, Udo und Jürgen mit Familien. Paulina Braun wird am Donnerstag, 7. März, im Anschluss an den um 14.30 Uhr beginnenden Gottesdienst im Neuen Friedhof ihrer Heimatgemeinde beigesetzt.