Nachrichten aus der Bronzezeit: Grabungen an der A3

Trotz strömendem Regen kamen interessierte Mitglieder des Arbeitskreises Archäologie im Kitzinger Land und interessierte Bürger zu einer Ortsbesichtigung an der großflächigen archäologischen Fundstelle an der A 3 bei der Unterführung Kleinlangheim/Atzhausen.

Grabungsleiter Dr. Christian Falb informierte über die umfangreichen Untersuchungen und Funde zu einer frühgeschichtlichen Siedlung. Diese ist wahrscheinlich in den späten Abschnitt der Bronzezeit (Urnenfelderzeit) im Zeitraum von ca. 1200 vor Christus zu datieren. Gefunden wurden nebeneinander platzierte Feuerstellen, die zum Brennen von Keramik gedient haben dürften und viele Scherben. Spinnwirteln, die in Grubenhäusern freigelegt wurden, deuten auf Textilproduktion hin, heißt es in der Pressemitteilung.

Die großflächige Untersuchung des Geländes, vor der Erweiterung der Autobahn, ist dem Umstand zu verdanken, dass Hans Koppelt aus Gerolzhofen, Karl Schneider aus Volkach und Werner Wolf aus Kleinlangheim aufgrund von Lesefunden bewirkt haben, dass das Gelände 1972 als archäologisches Bodendenkmal kartiert wurde. Beim Autobahnbau in den 1960er Jahren wurden keine archäologischen Forschungen durchgeführt. Der Kern der frühgeschichtlichen Siedlung dürfte wahrscheinlich dabei unerforscht verloren gegangen sein.