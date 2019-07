Nachhaltigkeitsfestival in Marktbreit: Landkreis macht mit

Die Koordinierungsstelle für nachhaltige Bildung (BNE) des Landkreis Kitzingen wird sich mit Vorträgen und Aktionen rund um das Thema "Nachhaltiges Leben" am We-For-Future-Festival, am Samstag, 27. Juli, im Lagerhaus in Marktbreit beteiligen.

Autorin Nadine Schubert wird beispielsweise über Hürden und Erfolge eines plastikfreien Lebens erzählen. Auch für Kinder werden Aktionen angeboten: zum Beispiel der Zauberer Zapalott mit seiner Show rund um den Müll, aber auch das Klimobil der Umweltstation der KjG Schonungen.

Fotoausstellung zu Ernährung und Landwirtschaft

Die BNE-Koordinierungsstelle wird gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband mit einem Stand vertreten sein. Neben allgemeinen Informationen zu aktuellen Projekten präsentiert sie eine Fotoausstellung, die im Rahmen des Projekts „Kreisacker“ entstand, das vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) gefördert wird.

Die ausgestellten Fotografien sind das Ergebnis eines Foto-Workshops für Jugendliche, der am 7. Juli am Kreisacker stattfand. Gemeinsam mit Naturpädagogin Anke Camphausen und Fotograf Dirk Nitschke hatte sich 12 Jugendliche am Kreisacker getroffen, um sich dem Thema nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft mit dem kritischen Blick durch die Fotolinse zu nähern.

Mit Unterstützung von Anke Camphausen formulierten die Jugendlichen ihre Gedanken, welche Aussage ihr Bild vermitteln soll. Auch Fotograf Dirk Nitschke war professioneller Ansprechpartner. Heraus kamen tolle Fotos, die auf dem We-For-Future-Festival erstmalig präsentiert werden.

Das Festivalprogramm findet man im Internet unter www.we-for-future.org