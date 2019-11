Nachhaltigkeit  Für die Zukunft agieren

Das Regionalmanagement Kitzinger Land und die BNE-Koordinierungsstelle im Landkreis Kitzingen laden am Montag, 11. November, alle interessierten Bürger zur gemeinsamen Regionalkonferenz ein. Deutlich wird dies aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen.

Ab 17.30 Uhr findet ein lockeres Zusammentreffen in der Kitzinger Realschule (Glauberstraße 72) statt, Beginn mit Begrüßungsrede durch Landrätin Tamara Bischof ist um 18 Uhr. Im Anschluss daran haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an zwei thematischen Foren teilzunehmen. Forum 1 bildet die Plattform für das zweite Netzwerktreffen der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Kitzinger Land. Dort wird unter anderem das weitere Vorgehen im Projekt „Kreisacker“ besprochen und mögliche Verknüpfungen ausgelotet.

Im zweiten Forum werden Vertreter des Zentrums für nachhaltige Kommunalentwicklung in Bayern sowie von RENN.süd einen Impulsvortrag geben zum Thema „Nachhaltigkeit in der Kommune leben“. Bürgermeister Elmar Henke (Sommerach) und Peter Walker von der FH Würzburg-Schweinfurt stellen anschließend ihre CO2-neutrale Weinveranstaltung in Sommerach als Beispiel aus der Praxis vor. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geplantes Ende der Veranstaltung ist gegen 19.30 Uhr.

Das ausführliche Programm gibt es online unter www.kitzingen.de