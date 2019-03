Prichsenstadt vor 25 Minuten

Nachbarschaftshilfe startet

Vor kurzem fand in den Räumen der Schützengesellschaft 1752 Prichsenstadt die Auftaktveranstaltung zur Gründung der Nachbarschaftshilfe in der Großgemeinde Prichsenstadt in Zusammenarbeit mit Zeit füreinander Wiesentheid statt.