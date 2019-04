Nach der Konfirmation wurde ein Apfelbaum gepflanzt

Die jungen Christen Jannik Henkelmann, Kim-Eliane Hotze, Paul Hühsam, Noah Jung, Yannick Koller, Angelina Maach, Celine Miriello, Xavier Miriello, Kim Müller, Julie Pieczyk und Lucas Vogel gingen am vergangenen Sonntag erstmals in der Johanneskirche in Bimbach zum Tisch des Herrn.

Zelebriert wurde der Konfirmationsgottesdienst von Pfarrer Rainer Brandt, der in seiner Ansprache den Reifungsprozess der Jugendlichen zum christlichen Glauben mit zwei Paar Schuhen unterschiedlicher Größe verglich, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Der junge Mensch müsse nach der Taufe noch einmal von oben her neu geboren werden. Dabei stelle der heilige Geist einen Schutzmantel in guten und schlechten Zeiten dar.

Offen für den Glauben bleiben und Kirche mitgestalten

Die Konfirmanden zündeten ihre Taufkerzen an und erhielten vom Pfarrer ihren Segen. Dekanatsjugendmitarbeiterin Tanja Wehner las dazu die Konfirmationssprüche vor. Kirchenvorstand Guido Plener ermutigte die Konfirmanden, offen für den Glauben zu bleiben und Kirche künftig mitzugestalten. Gerda Schmidt sprach für die Jugendlichen ein Gebet mit einem Segen.

Für eine stimmungsvolle Umrahmung des Gottesdienstes sorgten Irina Jugl mit den Liedern: “Je vole“ und „Mögen Engel dich begleiten“ sowie Tanja Wehner mit einem Harfenspiel. Am Montag wurde bei einem Zusammentreffen der Konfirmierten getreu Luthers Spruch ein Apfelbäumchen im benachbarten Pfarrgarten gepflanzt.