Nach dem Schöppeln im Übernachtungsfass schlafen

Eigentlich ist der Gedanke recht naheliegend: Einen oder mehr Schoppen auf dem Weingut genießen und danach direkt dort übernachten. Noch schöner, wenn die Appartements an Weinfässer erinnern und man von dort auf die Weinberge blickt. Diese Idee hatte das Volkacher Weingut Römmert und war darum erneut mit zwei Anträgen in Volkachs Bauausschuss vertreten. Die Römmert Wein- und Ferienland GmbH möchte auf dem Grundstück des bereits bestehenden Weinguts am Erlachhof 1 Unterkünfte für Saisonarbeiter und die genannten Mini-Appartements für Übernachtungsgäste bauen.

Gleich zu Beginn der Sitzung verwies Bürgermeister Peter Kornell (FW) darauf, dass es nicht um das Gelände des großen Weinhotels Römmert gegenüber gehe. Er bitte darum, "das sauber zu trennen". Zudem verwies er auf die Privilegierung des Weinguts als landwirtschaftlicher Betrieb im Außenbereich: "Bitte dagegen stimmen, wer will, aber die haben einen Anspruch darauf." Roger Schmidt (Bürgerliste) und Barbara Nikola-Bier (SPD) zeigten mit ihrem Nein gegen die Container (acht Betten ) für Saisonarbeiter dennoch ihre Ablehnung für das Projekt. Der Antrag wurde damit aber ebenso angenommen wie die Übernachtungsfässer für Feriengäste (drei Gegenstimmen). Heiko Bäuerlein erinnerte daran, dass man auch in Köhler derartige Unterkünfte bereits genehmigt habe und auch bei den Nordheimer Nachbarn ähnliche entstehen werden.

Treppe im Freien statt alter Scheune

Ein für alle Mitglieder des Bauausschusses erfreulicher Punkt war hingegen die Nachverdichtung eines Wohnhauses mit Laden im Erdgeschoss in Volkachs Hauptstraße. Das Gebäude darf, beschloss das Gremium einstimmig, ein Satteldach mit Doppelgaube bekommen. Hintendran wird eine Scheune abgerissen, deren Platz ein außenliegendes Treppenhaus einnehmen wird. Der gesamte hintere Bereich ist von der Straße nicht einsehbar.

Strehlhof ist jetzt ein Mischgebiet

In der anschließenden Stadtratssitzung wurde zudem der neue Flächennutzungsplan für den Strehlhof bei Rimbach durchgewunken. Statt eines landwirtschaftlichen Betriebs ist dort seit langem das Studio und die Näherei der Firma Minx angesiedelt. Nun wollen sich Eva Lutz und ihr Mann Hanns Arnold, die das Modelabel 1982 gegründet hatten, dort noch einen Alterssitz bauen, wie Bürgermeister Kornell erläuterte. Dafür soll eine Scheune abgerissen und ein kleineres Wohnhaus gebaut werden.

Planerin Gudrun Rentsch vom Kitzinger Büro Arc.grün hatte vor dem Beschluss noch einmal zusammengefasst, warum diese Änderung zum Mischgebiet sinnvoll sei. Zudem ging sie knapp auf die wichtigsten Einwände der Träger öffentlicher Belange ein. Das sind Nachbarn wie die Bundeswehr, der Bund Naturschutz oder auch die Regierung von Unterfranken. Die befürchtete, es könnte dort eine Splittersiedlung entstehen und empfahl, dort eine Außenbereichssatzung zu erlassen. Das wird die Stadt auch tun.