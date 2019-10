Mainstockheim vor 1 Stunde

Nach Zusammenstoß

verletzt in die Klinik



Als am Dienstagnachmittag eine 46-jährige Autofahrerin die Hauptstraße in Mainstockheim in Richtung Dettelbach entlang fuhr, geriet sie versehentlich auf Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Laut Polizeibericht erlitt die Fahrerin des Ford leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Kitzinger-Land gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 17 000 Euro.