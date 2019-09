Kitzingen vor 37 Minuten

Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstagmorgen wurde in der Friedenstraße in Kitzingen ein geparkter VW Polo beschädigt. Um 8.30 Uhr blieb ein Passat-Fahrer beim Rangieren aus einem Parkplatz an dem daneben stehenden Polo hängen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.