Dettelbach vor 1 Stunde

Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntag um 16.45 Uhr ereignete sich zwischen Brück und Dettelbach ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer war hier unterwegs, als ihm aus Richtung Dettelbach kommend ein silberfarbener VW-Golf entgegenkam. Dieser fuhr auf der Gegenfahrbahn, weshalb der Kradfahrer ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Kradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Hier blieb das Leichtkraftrad beschädigt liegen, der Kradfahrer selbst wurde nicht verletzt. Der Golf-Fahrer flüchtete. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.