Volkach vor 26 Minuten

Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz am Alten Bahnhof in Volkach ein Verkehrsunfall, heißt es im Polizeibericht. Ein 67-Jähriger stieß mit seinem Auto gegen einen geparkten VW-Golf. Dieser wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Zeugen hatten sich aber das Kennzeichen des Unfallautos gemerkt. Daher konnte die Polizei den Mann schnell ermitteln. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Den Schaden schätzen die Beamten auf 500 Euro.