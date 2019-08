Kitzingen vor 33 Minuten

Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstag zwischen 8 und 14 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Knauf-Info-Services im Connect-Park in Kitzingen ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Polo. Dieser wurde dadurch an der rechten hinteren Stoßstangenseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.