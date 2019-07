Kitzingen vor 12 Minuten

Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntagabend ereignete sich am Schotterparkplatz am Bleichwasen in Kitzingen ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 32-jähriger Autofahrer stieß beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen BMW. Dieser wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer. Ein Zeugen merkte sich jedoch das Kennzeichen. Daher konnten auch die Beamten den Mann schnell ermitteln. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.