Schwarzach vor 1 Stunde

Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag um 7.50 Uhr ereignete sich am Schwarzacher Kreisel auf Höhe der Auffahrt zur Staatsstraße 2271 ein Verkehrsunfall.Ein unbekannter Autofahrer fuhr auf einen vor ihm haltenden Mercedes auf. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer auf der Staatsstraße in Fahrtrichtung Volkach. Von diesem ist bekannt, dass es sich um einen dunkelblauen BMW mit dem Teil-Kennzeichen WÜ-FK handelt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.