Volkach vor 1 Stunde

Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstag zwischen 7.45 und 8.10 Uhr ereignete sich in der Engertstraße in Volkach ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten BMW. Dieser stand gegenüber vom Kindergarten am Fahrbahnrand und wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.