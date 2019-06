Schwarzach vor 8 Stunden

Nach Unfall geflüchtet

Am Montagfrüh ereignete sich Am Seewasen in Schwarzach ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß mit seinem Lkw beim Rückwärtsfahren gegen den Metallzaun eines Firmengeländes. Der Zaun wurde dadurch leicht beschädigt. Der Lkw-Fahrer flüchtete. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.