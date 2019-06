Geiselwind vor 11 Stunden

Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag zwischen 0 Uhr und 8.30 Uhr, ereignete sich am Weingarten in Geiselwind ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein zunächst unbekannter Autofahrer stieß aus ungeklärter Ursache gegen ein massives Rolltor einer Firma. Das Tor wurde erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei erbrachten einen Hinweis auf einen 44-jährigen Mann und dessen Fahrzeug. Dieser gab auch den Unfall zu. Die Fahrerlaubnis des Mannes wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50000 Euro.