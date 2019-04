Fröhstockheim vor 1 Stunde

Nach Unfall geflüchtet

Zwischen Montag, 6 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, ereignete sich in Fröhstockheim in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten VW. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.