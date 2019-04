Iphofen vor 1 Stunde

Nach Unfall geflüchtet

Bereits am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr fuhr ein 35-Autofahrer auf der Bundesstraße 8 von Iphofen in Richtung Mainbernheim. Auf Höhe der Firma Knauf kam dem Mann ein unbekannter VW-Autofahrer entgegen, heißt es weiter im Polizeibericht. Dieses Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und der Mann musste mit seinem Auto nach rechts ausweichen. Hier stieß er gegen einen Leitpfosten. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der unbekannte Autofahrer flüchtete.Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.