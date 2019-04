Nach Unfall geflüchtet

Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, ereignete sich in der Hindenburgstraße in Albertshofen ein Verkehrsunfall, heißt es im Polizeibericht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten VW. Dieser wurde an der linken hinteren Stoßstange erheblich beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.