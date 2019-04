Nach Unfall geflüchtet

Am Montag zwischen 16.50 und 17.40 Uhr ereignete sich in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten VW-Polo, berichtet die Polizei. Hier wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Anschließend flüchtete der Autofahrer. Es entstand Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.