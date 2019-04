Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntag zwischen 16.30 und 17 Uhr ereignete sich in der Obervolkacher Straße in Volkach ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Audi. Hier wurde die linke hintere Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321-1410.