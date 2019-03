Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag um 12 Uhr ereignete sich in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit auf dem alten Baywa-Parkplatz ein Verkehrsunfall, heißt es im Polizeibericht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten Audi. Anschließend flüchtete er. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Mercedes, A-Klasse, mit dem Teilkennzeichen NEA. Es entstand Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.