Nach Unfall geflüchtet

Am Montag zwischen 12.45 und 18.20 Uhr ereignete sich in der Unteren Bachgasse in Kitzingen ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten BMW. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer. Am geparkten BMW entstand Schaden von etwa 50 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.. (09321) 1410.