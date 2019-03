Nach Unfall geflüchtet

Bereits am Donnerstag, 7. März, um 17.30 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2450 zwischen dem Mainfrankenpark und Dettelbach ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Rechtsvorbeifahren gegen die rechte Fahrzeugseite eines VW-Golf. Das Ganze geschah auf Höhe der Einmündung zum Dettelbacher Bahnhof. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer, berichtet die Polizei. Am VW-Golf entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.