Nach Unfall geflüchtet

Am Montag gegen 16 Uhr kam es in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen zu einem Verkehrsunfall im fließenden Verkehr. Eine 35-jährige VW-Fahrerin befand sich laut Polizeibericht gerade an der Ampelkreuzung zur Nordtangente, als ein weißer Transporter sich von hinten näherte. Der Fahrer des Transporters, wollte rechts von dem VW vorbeifahren und weiter nach rechts in die Nordtangente abbiegen. Hierbei touchierte der Transporter den Kotflügel des VW. Am VW entstand Schaden von etwa 2000 Euro. Nach dem Unfall beschleunigte der Fahrer des Transporters und fuhr über die Nordtangente davon. Bei dem Verursacher handelte es sich um einen weißen Transporter, ähnlich einem VW-Bus. Dieser war auf beiden Seiten mit einer schwarzen Aufschrift versehen. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.