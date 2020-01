Nach Sturm Fabienne: Neuer Turm für die Bartholomäus-Kirche

Den oberen Teil des Echterturmes der St. Bartholomäus-Kirche im Prichsenstädter Stadtteil Stadelschwarzach hat der Sturm Fabienne am 23. September 2018 komplett umgerissen und zerstört. Bis heute schützt das Turminnere ein Notdach. Das soll sich nun ändern. Bis Mitte des Jahres, knapp zwei Jahre nach dem Sturm, soll die Turmspitze wieder aufgerichtet sein, so Bürgermeister René Schlehr in der Stadtratssitzung. Den Bauantrag zum Wiederaufbau hat das Architekturbüro Böswald-von Brunn für die Stadt Prichsenstadt als Bauträger eingereicht. Einstimmig votierte das Gremium für den Vorschlag.

Änderung der Ruhefrist in den Friedhöfen

Bisher betrug die Ruhefrist für Verstorbene als Urne in den städtischen Friedhöfen zehn Jahre. Ab dem 10. Januar 2020 wird es keine unterschiedlichen Ruhezeiten mehr zwischen Urnen- und Erdbestattungen geben. Bei Verstorbenen bis zum vollendeten siebten Lebensjahr beträgt die Ruhefrist bei Erd- und Urnenbestattungen nach wie vor zehn Jahre, ab dem vollendeten siebten Lebensjahr 20 Jahre. Der Beschluss des Ratsgremiums war einstimmig. Vier Bestatter sind nun auch für die hoheitlichen Aufgaben in den städtischen Friedhöfen vorgesehen. Diese werden auf der Internetseite oder im Amtsblatt der Stadt veröffentlicht.

Die städtische Kläranlage zwischen Laub und Stadelschwarzach erhält die Anschrift "An der Kläranlage". Oftmals wurde die Anlage wegen der nicht vorhandenen Adresse von Lieferanten nicht gefunden. Lieferanten hatten die Bestellungen dann im Rathaus abgegeben. Von dort mussten sie von den Bediensteten abgeholt werden. Dieser Umstand soll für die Zukunft dadurch vermieden werden.

Ein Defibrillator in der Raiffeisenbank

Ewald Roppelt stellte außerdem den Antrag auf Genehmigung zum Bau einer 600 Quadratmeter großen Lagerhalle auf einem Gelände nördlich des Bauhofes. Das Bauwerk soll sechs Meter hoch werden. Die Genehmigung wurde erteilt und ein Teil der Abstandfläche von der Stadt übernommen. Die Erschließung erfolgt ausschließlich in Form der Verkehrsanbindung.

In Zukunft könnte in der Altstadt von Prichsenstadt im Eingangsbereich der Raiffeisenbank ein Defibrillator stehen, der 24 Stunden zugänglich ist. Die Anfrage von Bürgermeister Schlehr wurde von der Raiffeisenbank positiv beantwortet. Dazu will die Bank noch einen Zuschuss von 700 Euro geben. Der Defibrillator soll rund 1500 Euro kosten.

Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass im vorderen Altstadtbereich in der Nähe der Apotheke in Zukunft ein Behindertenparkplatz eingerichtet werden soll. Erste Überlegungen sind im Stadtrat im Gange.