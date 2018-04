Nach RAK-Aktion Zwetschge gepflanzt

Zum Abschluss der RAK-Aktion hat der Weinbauverein aus Großlangheim den Baum des Jahres für Frankens Weinberge – eine Zwetschge – unterhalb der Hardthütte gepflanzt. Begossen wurde der Baum (von links) von Theo Bergmann (stellvertretender Vorsitzender), Bürgermeister Karl Höchner, der neu gekrönten Großlangheimer Weinprinzessin Elena Bergmann und Dorothea Glaser (Vorsitzende), heißt es in einer Pressemitteilung. Die RAK-Aktion in Großlangheim war erneut ein Erfolg. Über 70 Helfer sind dem Aufruf des Weinbauvereins gefolgt, um die über 70 Hektar große Fläche unterhalb des Schwanberges mit den RAK-Dispenser – das sind Pheromon-Fallen – zu behängen. Die Folge dieses Vorgehens in der gesamten Großlangheimer Gemarkung und teils angrenzender Nachbar-Weinberge ist, dass die Großlangheimer Winzer keine Insektizide mehr einsetzen brauchen.