Kitzingen vor 1 Stunde

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein Autofahrer flüchtete am Dienstag zwischen 10 und 15 Uhr in Kitzingen vom Unfallort. Laut Polizei stieß der Unbekannte in der Friedenstraße am Parkplatz in direkter Nähe des Bahnhofs mit seinem Auto gegen einen geparkten BMW. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher unerlaubt weiter. Es entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.