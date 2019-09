Nach Parkrempler geflohen

In der Zeit vom 24. September 7.50 Uhr bis 17.45 Uhr, ereignete sich in der Friedenstraße in Kitzingen auf dem dortigen Schotterparkplatz ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Kia. Dieser wurde dadurch an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt, teilt die Polizei mit. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Tel.-Nr. (0 93 21) 14 10.