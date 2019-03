Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Waren im Wert von etwa 50 Euro klaute eine bislang unbekannte Frau in einem Norma-Markt in Kitzingen.

Die Frau war am Mittwoch gegen 11.20 Uhr in dem Supermarkt in der Äußeren-Sulzfelder-Straße , wo sie die Waren einsteckte, ohne zu bezahlen. Nach Verlassen des Marktes flüchtete sie zu Fuß in unbekannte Richtung, wie es im Polizeibericht heißt.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 Jahre alt, schulterlange dunkle Haare, zum Zopf gebunden,bekleidet war sie mit blauer Jeans und grauer Jacke.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.