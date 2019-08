Hohenfeld vor 1 Stunde

Nach Kontrollverlust:

10 000 Euro Schaden



Am Dienstagnachmittag fuhr in der Kraußstraße in Hohenfeld ein 64-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Passat. Laut Polizeibericht hatte der Mann auf Grund einer noch nicht bekannten medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Passat wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Kitzinger Land. Es entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro.