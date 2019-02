Nach Hip-Hop-Festival: Jugendarrest für Haschisch-Besitz

Während eines Hip-Hop-Festivals bei Geiselwind hat die Polizei sechs Gramm Haschisch und einen Joint bei einem jungen Mann aus dem Landkreis Kitzingen sichergestellt. Wegen dem „unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln“ musste sich der 19-Jährige nun vor dem Amtsgericht Kitzingen verantworten. Besonders heikel macht den Drogenbesitz, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter Bewährung stand.

Bewährungsstrafe für gefährliche Körperverletzung vergessen

Schon zu Beginn der Verhandlung gab der 19-Jährige zu, das Haschisch dabei gehabt zu haben. Der Angeklagte habe das Rauschgift in einer Umhängetasche mit sich geführt, so der Strafverteidiger. Er habe es allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit drei Freunden auf dem Festival konsumieren wollen. Sein Mandant sehe seinen Fehler ein und beteuere, dass er „nichts mehr von dem Zeug wissen“ wolle, so der Rechtsanwalt.

Dass er unter Bewährung stand, habe er "verpeilt", sagte der Angeklagte auf Nachfrage des Jugendrichters. "Das ist mir erst am nächsten Tag gekommen." 2017 wurde der junge Mann für gefährliche Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt, weil er einen Mann ins Krankenhaus prügelte.

Strafverteidiger attestiert seinem Mandanten Naivität

Wie die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe ausführte, "scheint der junge Mann ohne familiären Rückhalt in der Luft zu hängen". Er habe keine feste Bleibe und meist nur kurzfristige Arbeitsverhältnisse. Gegenüber der Jugendgerichtshelferin habe der 19-Jährige "Neugier" als Grund für seinen Drogenbesitz genannt. Ihrer Einschätzung nach sei daher Jugendstrafrecht anzuwenden, obwohl der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schon volljährig war.

Diese Sichtweise teilte auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Damit der Angeklagte "Zeit zum Nachdenken" bekommt, plädierte sie für einen Dauerarrest von vier Wochen. "Meine Hoffnung ist, dass Sie danach ein straffreies Leben führen." Außerdem solle der 19-Jährige an regelmäßigen Drogentestes teilnehmen.

Die Verteidigung machte deutlich, dass der Angeklagte aus ihrer Sicht keine schädlichen Neigungen aufweist. Stattdessen attestierte der Rechtsanwalt seinem Mandanten eine ausgeprägte Naivität. Er beantragte, dass das Gericht eine "isolierte Entscheidung" trifft, also unabhängig von der Vorstrafe des 19-Jährigen.

Zwei Wochen Jugendarrest und ein Jahr Drogentests

Das Schöffengericht entschied schließlich, dass der junge Mann einen zweiwöchigen Jugendarrest verbüßen muss. Außerdem muss er über ein Jahr hinweg sechs Drogentests absolvieren und die Verfahrenskosten übernehmen. Mit dieser Strafe wolle man dem jungen Mann vor Augen führen, dass es so nicht weitergehe, erklärte der Jugendrichter. Man wolle den Angeklagten wieder auf den "richtigen Weg bringen". Das Urteil ist rechtskräftig.