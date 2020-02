Volkach vor 1 Stunde

Nach Hanau: Volkacher halten Mahnwache gegen Gewalt

"Thomas – toll, dass du das organisiert hast!" Diesen und ähnliche Aussprüche hörte man am Ende von vielen Teilnehmern, die sich zu einer Mahnwache am Freitagabend anlässlich des schrecklichen Verbrechens in Hanau am Volkacher Marktplatz eingefunden hatten. Der Volkacher Thomas Bachus-Bohacsek hatte die spontane Idee, über verschiedene Netzwerke die Bewohner dazu zu animieren. Obwohl der Aufruf sehr kurzfristig war, kamen etwa 100 Personen, die sich unter dem Motto "Aufstehen gegen Hass und Gewalt" zusammenfanden. "Jeder hat gemeint, da muss man was machen", sagte eine Volkacherin. Der Sozialarbeiter Bachus-Bohacsek, der ehrenamtlich in Volkach ausländische Familien betreut, war sichtlich angesichts des Lobs. Ihm war diese Veranstaltung ein Herzensanliegen. Die Teilnehmer bildeten einen stillen Kreis vor dem Rathaus, hörten einer kurzen Ansprache zu und stimmten zusammen ein Lied an. Vor dem Marktbrunnen lag ein Blumenbouquet mit elf weißen Rosen. Jede Blume symbolisierte eine verstorbene Person. Und daneben hing eine Tafel, auf der jeder seine persönlichen Gedanken zu dem Vorfall aufschreiben konnte. Beeindruckend war, dass trotz der vielen anderen Veranstaltungen im Umkreis dennoch so viele Menschen kamen, um ihr Mitgefühl auszudrücken und gegen Hass und Gewalt ein Zeichen zu setzen.