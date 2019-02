Nach Bagger-Einsatz: Kitzinger Streit endet mit Vergleich

Das radikale Vorgehen hatte für Schlagzeilen gesorgt: Ein Bagger kappte vergangenen Samstag die Versorgungsleitungen eines Grundstücks in der Kitzinger Innenstadt – obwohl sich noch Firmen auf dem Gelände befanden. Eine Aktion, die wie ein Handstreich wirkte und nicht nur Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller sprachlos gemacht hatte.

Vor dem Würzburger Landgericht trafen sich die beteiligten Parteien am Donnerstagmittag zu einer Eilanhörung. Die endete mit einem Vergleich. Demnach darf der Hauptmieter – die Firma Franken-Systems mit Geschäftsführer Sven Luckert an der Spitze – bis zum 31. Mai bleiben. Im Gegenzug zahlt die Kitzinger Firma dem neuen Besitzer einen Schadenersatz, über dessen genaue Höhe Stillschweigen vereinbart worden sei, so Luckert. Es soll sich, so sickerte allerdings inzwischen durch, um einen höheren fünfstelligen Betrag handeln. Das Geld ist der Ausgleich dafür, dass die Nürnberger Wohnungsbau-Firma EcoLoft das Gelände in den nächsten Monaten nicht wie geplant sanieren und bebauen kann.

Rechtsstreit endgültig beigelegt

Wie Sven Luckert auf Anfrage dieser Redaktion betonte, habe er dem Vergleich „im Sinne der Firma und der Planungssicherheit zugestimmt“. Mit dem Vergleich ist der Rechtsstreit endgültig beigelegt. Beide Parteien verzichten auf weitere Klagen ebenso wie auf mögliche weitere Ansprüche. Auch Schäden, die vergangenen Samstag bei der Hauruck-Aktion entstanden waren, spielen damit keine Rolle mehr.

Neubau bis Mai fertig

Das Gelände hatte nach einer Pleite lange unter Zwangsverwaltung gestanden und war 2017 schließlich von der Nürnberger Holding-Gesellschaft gekauft worden. Der Investor will die bestehenden Gebäude abreißen und Neubauten in einer Größenordnung von 4500 Quadratmeter Wohnfläche errichten.

Vergangenes Jahr endeten Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung des Mietvertrages ohne Ergebnis, weshalb zum 31. Dezember 2018 die endgültige Kündigung erfolgt war. Die Kitzinger Firma hatte Mitte vergangenen Jahres mit einem Neubau im mittelfränkischen Gewerbepark Gollhofen-Ippesheim begonnen, ein Umzug vor kommenden Mai war jedoch ausgeschlossen.