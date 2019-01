N-Ergie verbaut vier Millionen Euro im Landkreis

Um die Versorgungssicherheit in ihrem Netzgebiet zu sichern, hat die N-Ergie Aktiengesellschaft über ihr Tochterunternehmen – die Main-Donau-Netzgesellschaft – im vergangenen Jahr über 111 Millionen Euro investiert.

Über vier Millionen Euro gab die N-Ergie für ihre Netze im Landkreis Kitzingen aus, teilt der Energieversorger mit. Der größte Anteil mit fast drei Millionen Euro floss in die Neuinvestition und den Unterhalt des Strom- und Erdgasnetzes.

Für die Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten gab die N-Ergie 2018 rund 440 000 Euro aus, zum Beispiel für das Baugebiet Am See in Stadtschwarzach. Über 800 000 Euro flossen in die Umstellung von Freileitungen auf Erdkabel wie am Schwanberg in Rödelsee und in Schwarzenau. Die Sanierung von Mittelspannungsleitungen und der damit einhergehende Austausch von Strommasten schlugen mit insgesamt 160 000 Euro zu Buche.

Im gesamten Netzgebiet flossen 2018 der Mitteilung zufolge über 45 Millionen Euro in Neu- oder Ersatzbaumaßnahmen im Stromnetz. Dazu zählen unter anderem Nachrüstungen für mehr Vogelschutz, die Erdverkabelung von Freileitungen sowie die Integration der weiterhin wachsenden Anzahl von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie.

Weitere rund 40 Millionen Euro gingen in den technischen Unterhalt von Anlagen zur Stromversorgung, etwa in die Instandhaltung von Umspannwerken, Trafostationen sowie Verteilnetzen.