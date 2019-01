"Mutter Thaler" zieht sich zurück

Über vier Jahrzehnte kümmerte sich Helene Thaler in der Pfarrkirche St. Nikolaus um einen reibungslosen Ablauf der Gottesdienste und für Wohlfühlambiente. Beim sonntäglichen Gottesdienst wurde die 81-jährige Mesnerin von den Mitgliedern der Pfarrgemeinde in den Ruhestand verabschiedet. Weil sie sich seit vielen Jahren liebevoll wie eine Mama um die Ministranten kümmerte, verlieh ihr Pfarrer Gaston Bindele den Titel "Mutter Thaler". Nach 30 Jahren in der Kirchenverwaltung wurde Peter Fuchs verabschiedet.

"Heute geht eine Ära zu Ende", wandte sich Pfarrgemeinderatsvorsitzende Louisa Thaler an die ausscheidende Mesnerin. In 40 Jahren habe sie zuverlässig etwa 6000 Gottesdienste begleitet, die Kirche auf- und zugeschlossen, Kerzen angezündet, Brot, Wasser und Wein hergerichtet. Zu ihren Aufgaben zählten das Aussuchen der liturgischen Gewänder, die Einweisung und Beruhigung der Ministranten sowie das zeitgerechte Läuten der Kirchenglocken. 40 Jahre im Dienst der Pfarrgemeinde könne man gar nicht ausreichend genug in Worte fassen, lobte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende das unermüdliche Engagement der Mesnerin.

Stehend applaudierten die vielen Kirchgänger Helene Thaler für die große Leistung im Dienst der Allgemeinheit. Pfarrer Gaston Bindele überreichte der angehenden Ruheständlerin die Ehrenurkunde der Diözese Würzburg, unterzeichnet von Bischof Franz Jung.

Die Laudatio auf Peter Fuchs hielt Kirchenpfleger Wolfgang Thaler. Er lobte dessen konstruktive Mitarbeit in vielen Sitzungen. Tatkräftig habe er immer mit angepackt, wo er gebraucht wurde. "Ein Nein habe ich von Dir nur selten gehört", sagte Thaler und überreichte Fuchs die Ehrennadel der Diözese Würzburg.