Muslime der Ahmadiyya suchen das Gespräch

In Kitzingen sind sie keine Unbekannten, die Mitglieder der muslimischen Glaubensgemeinschaft der Ahmadiyya Muslim Jamaar (AMJ). Schon seit Jahren sind sie am frühen Neujahrsmorgen auf den Beinen und helfen den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs bei der Beseitigung der Hinterlassenschaften der Silvesternacht.

In den kommenden Wochen sind sie im Landkreis unterwegs, um über ihren Glauben aufzuklären, dessen Grundsätze der Zusammenhalt der Gesellschaft und nicht deren Spaltung ist. Für sie ist die Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen, Gerechtigkeit, Offenheit im Glauben, Gleichstellung von Mann und Frau und auch die Trennung von Religion und Staat wichtig.

Ausbildung der Geistlichen in Deutschland

Auftakt der Präsentation war ein Informationsstand am Samstag auf dem Kitzinger Marktplatz, wo unter anderem zu erfahren war. dass etwa die Ausbildung der Geistlichen in Deutschland stattfindet. Am 20. April wird es einen weiteren Stand in Kitzingen geben, Darüber hinaus können sich Interessierte am 6. April in Dettelbach und am 13. April in Iphofen informieren. Zudem sollen auch Gespräche in kleineren Orten im Landkreis gesucht werden.