Musikverein bittet zum Bergfest mit zünftiger Blasmusik

Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, lädt der Musikverein Bibergau zum alljährlichen Bergfest in der Festhalle ein. Seit über 30 Jahren ist dieses Fest Bestandteil im Veranstaltungskalender des Dorfs. Der Musikverein Sulzheim wird gemeinsam mit den Bibergauer Gastgebern am Samstagabend um 18.30 Uhr einen Umzug durch das Dorf gestalten und so zum Bergfest einladen. Anschließend möchten "Die Bibergauer" mit ihrem vielseitigen Repertoire von Klassikern bis hin zu aktuellen Charts für Stimmung sorgen. Der Sonntag beginnt mit dem Mittagstisch um 11.30 Uhr, bevor es mit dem Nachmittagsprogramm und Kaffee und Kuchen weiter geht. Der Musikverein Rodheim übernimmt die Unterhaltung. Musikfreunde kommen am Sonntagabend ab 18 Uhr bei Blasmusik - ohne Verstärker - mit der großen Besetzung des Musikvereins Bibergau auf ihre Kosten. Eine Luftballverlosung mit attraktiven Preisen für die Kinder sowie Tanz- und Unterhaltungsmusik durch "Die Bibergauer" werden den Abend ausklingen lassen, versprechen die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung.