Musikschule Volkacher Mainschleife ist online

Seit Mai ist es so weit – die Musikschule Volkacher Mainschleife ist im Internet von einer ganz neuen Seite zu erleben. Unter www.musikschule.volkach.de stellt sich die Musikschule mit ansprechendem Design, harmonischen Farben und einem übersichtlichen Layout vor. Vom musikalischen Angebot über die Vorstellung des Fördervereins Volkacher Blasorchester bis hin zu Veranstaltungshinweisen – nur wenige Klicks sind nötig, um die Musikschule kennenzulernen. „Mit dem Launch unserer Website bieten wir allen Besuchern ein Online-Schaufenster zu unserer Musikschule. Sie können sich schnell und einfach über unser musikalisches Angebot informieren und sich sogar online anmelden. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten“, so Musikschulleiter Oskar Schwab in der Mitteilung.