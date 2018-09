Musikmeile lockt mit 14 Bands

Das Programm für den 2. Oktober steht, die Eintrittskarten sind in Kürze zu haben für die 5. Wiesentheider Musikmeile. Organisator Andreas Liebald präsentiert diesmal 14 Musikgruppen verschiedenster Richtungen, die dafür sorgen wollen, dass am Abend vor dem Feiertag im Ortskern ordentlich die Post abgeht. Wer möchte, kann wieder die Shuttle-Busse nutzen, wobei sogar ein „Musik-Bus“ dabei ist, in dem eine Band spielt.

Bei der Auswahl hat Liebald bunt durchgemischt. Von Liedermachern über Pop und Rock, Jazz, bis hin zum Musikkabarett im Bläsersound reicht die Bandbreite. „Die Abwechslung macht's. Wir lassen aus Prinzip keine Band spielen, die im Vorjahr aufgetreten ist. Es sind einige wenige Musiker dabei, die in anderen Formationen mitgespielt haben“, sagt Liebald, der das Ganze 2014 in Wiesentheid ins Leben rief.

Ein wenig stolz kann Liebald auf die Veranstaltung schon sein, hat sie sich doch ganz schön entwickelt. Von anfangs 600 auf zuletzt rund 1100 zahlende Gäste ist die Meile gewachsen. Diesmal sind es sogar 13 verschiedene Orte, an denen Musik gespielt wird.

Gerade die zum Teil recht originellen Stätten sind es, die das Musikereignis ausmachen. Neben fünf Gaststätten gehören drei Privatanwesen, das TSV-Sportheim, das Historische Pfarrhaus und das Katholische Pfarrheim als Auftrittsorte dazu. Dazu kommen mit dem Kuhstall und dem Konzertkeller wieder zwei Räume in Andreas Liebalds Anwesen in der Sophienstraße.

Außerdem wird auch im ehemaligen Gasthaus „Weißes Ross“, das seit einiger Zeit geschlossen ist, Musik gespielt. Der Treff vor allem zu späterer Stunde ist die Fränkische Toskana, denn die Gärtnerei am Ortsrand hat neben „Jürgens Privatdisco“ auch nach Mitternacht für die Nachtschwärmer und Partygäste geöffnet. Als Farbtupfer ist außerdem ein Künstler am Marienplatz im Programm, der dort in einem Zelt Sandmalerei zeigt, die per Projektor auf eine Leinwand geworfen wird.

Der Beginn der Musikmeile ist am 2. Oktober ab 18 Uhr im Kuhstall, wo das Duo Hans-Joachim Krämer und Andi Leins bis 20 Uhr mit „Easy Jazz“ eröffnet. Ab 20 Uhr starten dann die Musiker und Gruppen an den anderen Plätzen. Sie beginnen ihr Programm jeweils zur vollen Stunde, hat Liebald vereinbart, damit sich die Besucher auf die Pausen einstellen können.

Zur Veranstaltung werden Busse eingesetzt, die die umliegenden Orte vorher anfahren und die Gäste später zurückbringen. Der Fahrplan ist auf den Flugblättern abgedruckt. Die Karten für die Musikmeile kosten zehn Euro im Vorverkauf (im Weltladen in der Bahnhofstraße erhältlich) oder 12 Euro an der Abendkasse.

Die einzelnen Auftrittsorte mit Musikern: Fränkische Toskana („W-Beat-Boys“); Kuhstall („Krämer/Leins“ bis 20 Uhr, danach „Monkeyman Band“); Konzertkeller (Daniel Geck); Keller Schneider-Bertschy („Folk's Worst Nightmare“); Goldener Adler („TimoLina“); Biggis Café („Petra und der Wolf“); Gasthaus Weißes Ross („Savanna Skean“); Historisches Pfarrhaus (Trio Bernhard Pichl); Keller Schraut („Duo byebye“); Pfarrheim („Die HerzensBLECHer“); Keller Gasthaus Krone („Easy Chair“); Edis Gaststube („The Fab Four“); TSV-Sportheim (Donny Vox); Jürgens Privatdisco („Dr. Woo's Rock'n'Roll Circus“).

Weitere Infos sind im Internet unter www.facebook.com zu finden.